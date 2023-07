A Putzu Idu con la Sagra del surf anche la Blue Surf Fest, in attesa dei Campionati assoluti a Capo Mannu

Putzu Idu

Attesi molti campioni

Dal 20 al 22 ottobre 2023 il lungomare di Putzu Idu ospiterà il Blue Surf Fest – La Sagra del Surf 2023, evento che fin dal 2017 ha richiamato migliaia di visitatori. La marina di San Vero Milis ritroverà una delle più grandi feste di sport, amicizia, cultura ed enogastronomia.

Il fil rouge dell’edizione 2023 è quello dell’inclusione sociale: infatti quello di Putzu Idu sarà l’unica tappa italiana del Blue Surf Fest, una rete composta da sei festival che si svolgono in sei paesi europei con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità, l’inclusione e migliorare l’accessibilità allo sport per tutti e la possibilità anche per le persone portatrici di disabilità fisiche o sensoriali di affacciarsi ad una disciplina sportiva acquatica come il surf attraverso la metodologia “Inclusea” con il surf adaptive (la pratica del surf con l’utilizzo di attrezzature adattate a ciascuna esigenza).

Durante la tre giorni, chiunque, bambini, adulti e anziani, potrà cimentarsi in nuove discipline sportive in un grande villaggio che sorgerà proprio sul lungomare e sulla spiaggia grazie alla partecipazione di numerose associazioni. Spagna, Germania, Francia, Irlanda, Portogallo e Italia sono i paesi europei in cui la “comunità blu”, termine usato per indicare quanti vivono il mare in tutte le sue sfaccettature, darà vita a questi grandi festival in giro per l’Europa.

Il Blue Fest – La Sagra del Surf 2023 sarà anche l’occasione per celebrare l’apertura dei Fisw Surf Games, con l’arrivo di numerosi atleti in gara ai Campionati assoluti di surf. Tra il 15 ottobre e il 15 novembre si aprirà una finestra temporale di attesa, il waiting period in vista del Campionato assoluto di che si svolgerà a Capo Mannu e porterà i campioni di diverse specialità: shortboard, longboard, bodyboard e adaptive.

In base alle condizioni meteo, questo appuntamento nazionale potrebbe svolgersi durante le giornate dedicate alla Blue Surf Fest – La Sagra del Surf 2023, andando ad arricchire la manifestazione.

È un gemellaggio sportivo quello tra la Blue Surf Fest – La Sagra del Surf 2023 e XMasters, evento che si svolgerà a Senigallia dal 15 al 23 luglio e che anticipa la manifestazione di ottobre in Sardegna. La Blue Surf Fest – La Sagra del Surf 2023 è organizzata dalla Fisw Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, il braccio operativo è quello del team della Sagra del Surf, in collaborazione con Is Benas Surf School e l’associazione sportiva Capo Mannu Riders Club, con il patrocinio del Comune di San Vero Milis e del Comune di Oristano. La manifestazione è organizzata con il contributo della Commissione europea nell’ambito del programma Erasmus+.