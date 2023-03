A Pula una mostra in rosa per celebrare le donne: "Sappiamo chi siete..."

Una mostra fotografica tutta “rosa” in occasione della Giornata Internazionale della Donna: “Sappiamo chi siete…” per raccontare la storia di grandi nomi che hanno segnato un percorso o che rappresentano la lotta contro ogni forma di violenza. “Tra le protagoniste vi sono donne che hanno lottato contro pregiudizi e discriminazioni, donne che hanno raggiunto traguardi significativi in ambito artistico, scientifico, sportivo e politico e donne la cui vita non ha avuto gli stessi esiti positivi delle altre, le cui vicissitudini umane si sono concluse in modo doloroso e drammatico” spiega il Comune.

Tanti i nomi proposti: Fabiola Giannotti, fisica italiana, dal gennaio 2016 direttrice generale del CERN di Ginevra, Irma Babdiera, l’astronauta Samantha Cristoforetti, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Liliana Sagre, Rosa Parks, Grazia Deledda, Malaka Yousafzay, Luana D’Orazio, morta il 3 maggio 2021 dopo essere rimasta impigliata nel macchinario a cui stava lavorando, Ilaria Alpi, giornalista e fotoreporter italiana, assassinata a Mogadiscio, Zahara Nemati, Daniela De Serio, Graziella Casula, Maria Carta e Chiara Carta.

Organizzata dalla Fondazione Pula Cultura Diffusa, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, i ragazzi della Consulta Giovani e l’Associazione S’Arrolliu,

la mostra, che verrà inaugurata domani, alle ore 10, presso l’Ex Pretura Regia di Pula, sarà visitabile fino al 18 marzo durante l’orario di apertura della biblioteca comunale.