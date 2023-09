A Pula una giornata dedicata alla microchippatura gratuita

Un importante servizio messo a disposizione dei proprietari dei cani al fine di dotarli di un sistema di riconoscimento utile per poterli identificare, soprattutto, in caso di smarrimento. Una passeggiata troppo lunga o una fuga da parte dell’animale possono rivelarsi fatali: tanti gli annunci che, ogni giorno, si leggono nelle bacheche in cui si divulga lo smarrimento degli amici a quattro zampe. Se il cane è dotato di microchip, l’identificazione avviene, da parte delle autorità competenti, in maniera semplice e precisa, riducendo notevolmente i rischi per l’animale e il fenomeno del randagismo.

Gli interessati dovranno compilare il modulo di adesione e consegnarlo a mano, presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni e orari di apertura al pubblico, presso l’ufficio Protocollo Generale del Comune di Pula oppure

tramite e-mail all’indirizzo [email protected]

Modulo adesione

https://www.comune.pula.ca.it/index.php/ente/avvisi/1160