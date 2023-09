A Pula lutto cittadino domani per i funerali di Davide, morto in moto a 24 anni

Lutto cittadino domani per i funerali di Davide Martini, il giovane centauro di 24 anni che domenica pomeriggio ha perso la vita lungo la ss195 in seguito a uno sconto frontale con un pullman. “In segno di cordoglio e partecipazione di tutta la comunità pulese al dolore della famiglia Martini per la tragica scomparsa di Davide” ha comunicato il sindaco Valter Cabasino.

La bandiera comunale, posta nel Palazzo del Comune, sarà esposta a mezz’asta, in segno di lutto. Sono sospese tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la giornata di domani, dalle ore 15.00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre. Il Sindaco invita, inoltre, i titolari di attività commerciali e i pubblici esercenti ad abbassare le serrande a partire dalle ore 15:00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre, pur senza obbligo di sospensione dell’attività commerciale.