A Pula parcheggi gratuiti e regolare viabilità urbana per le macchine: fine, da oggi, al ticket auto e alle zone a traffico limitato. Torna tutto alla normalità in paese, la stagione turistica è oramai alle porte, il grande flusso di persone che, per tutti i mesi estivi ha preso d’assalto il centro, pian piano va scemando ed è così che da oggi vengono meno tutte le restrizioni legate al traffico. La Ztl rimarrà attiva solo a Nora, i parcheggi sono, invece, tutti nuovamente gratuiti, sia nel centro abitato che nelle zone balneari.

Quest’anno, anche grazie al bel tempo, sono stati tanti i turisti che anche a ottobre hanno scelto Pula come meta dove trascorrere le vacanze: per questo motivo il sindaco Walter Cabasino, accogliendo la richiesta dei commercianti, ha deciso di prolungare per tutto il mese la zona Ztl. Un fatto insolito: “È la prima volta che si verifica una scelta che noi abbiamo assecondato perché la priorità è che lavorino”, aveva dichiarato a Casteddu Online.

