(ANSA) - PORTO TORRES, 27 SET - Banchine sicure e a basso impatto ambientale nello scalo di Porto Torres: entra in funzione il nuovo impianto di illuminazione. L'installazione di 105 corpi illuminanti, tutti con lampade led e controllo da remoto, ha interessato tutta l'area portuale: lo scalo commerciale (dal molo Alti Fondali al molo Teleferica), i moli di Ponente e Teleferica e lo scalo industriale (Asi).

Sono state sostituite le vecchie torri faro da 25 metri con pali da 12 metri dotati di doppi proiettori led. Nel tratto tra la banchina Pala e la delimitazione di Security (molo Alti Fondali), in corrispondenza delle rotatorie ed in altri punti di particolare scorrimento di traffico, sono state posizionate delle mini torri da 16 metri, allestite con proiettori led. Nel molo Teleferica, le 3 torri faro da 30 metri sono state sostituite da due nuove, sempre della stessa altezza, allestite con 8 proiettori led ciascuna, che si aggiungono alle 3 precedentemente installate a servizio della viabilità verso il molo di Ponente. Nel porto industriale (Asi), le 18 torri faro realizzate oltre 35 anni fa sono state integralmente sostituite.

Tutto il sistema sarà gestito da un software in grado di svolgere il controllo e il monitoraggio dell'impianto, consentendo di ottimizzarne il funzionamento, gestire le accensioni e gli spegnimenti e, soprattutto, monitorare i costi.

"Una prima fase di un ben più ampio percorso che interessa tutti i porti - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - nei quali, in linea con il green deal lanciato dal nostro ente nel Piano operativo triennale 21-23, verranno attuate tutte le politiche di efficientamento energetico e di abbattimento delle emissioni inquinanti". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna