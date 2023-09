A Poggio dei Pini i lavori per la messa in sicurezza del lago sono fermi

Una questione particolare, la cittadina ben conosce la furia devastante delle alluvioni che porta via con se tutto ciò che incontra lungo il suo percorso, comprese le vite umane. “La bella stagione è oramai agli sgoccioli, nei mesi autunnali – spiega Silvano Corda, presidente della commissione vigilanza – sappiamo benissimo che frequenti e intense piogge possono abbattersi su tutto il territorio. Quello che è sconcertante è il fatto che per i lavori tanto proclamati di messa in sicurezza a Poggio dei Pini, annunciati i mesi scorsi con entusiasmo con la presenza del presidente della Regione, non si è visto ancora un operaio. Mi sono recato in cantiere anche di recente, tutto è fermo. Ho portato il caso anche in consiglio comunale con una interrogazione, gli abitanti del territorio hanno paura, quel lago è molto pericoloso”. Una richiesta, o meglio un appello, alle istituzioni locali: “Chiedo al sindaco di Capoterra di farsi sentire, di premere affinché i lavori prendano finalmente il via”.