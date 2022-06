“A Pirri un uomo ha cercato di incendiare la nostra auto, ci siamo affacciati e ha distrutto il parabrezza”

La lamentela, stavolta, è per così dire istituzionale. A Pirri, dove negli ultimi mesi gruppi di balordi hanno distrutto e dato alle fiamme tante automobili, stavolta è stato, purtroppo, il turno di una consigliera della Municipalità, Enrica Fois. È successo, come in tutte le altre occasioni, nel cuore della notte. La Fois dormiva tranquilla quando ha sentito dei rumori. Si è affacciata, ha visto il balordo che cercata di rubare e incendiare l’auto della sua famiglia. Lui ha continuato, imperterrito, riuscendo a sfondare il parabrezza. Le telecamere installate dalla consigliera l’hanno ripreso. Ma, alla fine, sembra che il balordo l’abbia passata liscia. Ecco, di seguito, il racconto pubblicato su Facebook dalla Fois.