Terralba

Brutta avventura, riportato a terra

Brutta avventura nel Terralbese per un uomo uscito in barca ieri pomeriggio per pescare il pesce della cena di Natale e che, dopo un’avaria alla sua imbarcazione, nella notte è stato tratto in salvo dagli uomini di una motovedetta della Capitaneria di porto di Oristano.

L’uomo nel primo pomeriggio di ieri con la sua barca aveva raggiunto l’interno del golfo di Oristano. Al momento del rientro, però, il motore della piccola unità da diporto non è ripartito, lasciando il pescatore in balia del mare e con il buio che sopraggiungeva. Come se non bastasse in quel tratto di mare il segnale telefonico era assente.

L’uomo ha dovuto raggiungere la costa a remi. Con estrema fatica e spaventato per l’arrivo del buio è riuscito a raggiungere la spiaggetta di Torre Nuova dove, a notte ormai inoltrata, è riuscito a mettersi in contatto con la Questura di Oristano.

Poi l’allarme alla Capitaneria di porto che ha inviato sul posto la motovedetta di soccorso CP 893, al comando del Maresciallo Pirastu. Gli uomini della Capitaneria hanno raggiunto il natante, nonostante le difficoltà di avvicinamento dovute ai bassi fondali e agli scogli affioranti. Hanno portato a bordo l’uomo spaventato e infreddolito e lo hanno riportato a terra.

Sabato, 25 dicembre 2021

