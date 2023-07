A Perugia per rappresentare l’Isola: terzo posto per il Forum Traiani ai Campionati di calcio a 5

Fordongianus

A giugno la squadra aveva lanciato una raccolta fondi per poter raggiungere il capoluogo umbro

Era un sogno quasi sfumato a causa del caro trasporti, invece è arrivata una grande soddisfazione. Grazie alla raccolta fondi e alla generosità di molti, il G.s. Forum Traiani di Fordongianus è voltato a Perugia e ha guadagnato il terzo posto assoluto ai Campionati nazionali categoria Open di calcio a 5.

La competizione ha visto impegnate le squadre finaliste di varie regioni italiane dal 12 al 16 luglio: la Sardegna, rappresentata dalla squadra del paese del Barigadu, ha dominato il proprio girone vincendo la finale per il terzo gradino del podio.

A giugno il Forum Traiani aveva lanciato una raccolta fondi sul sito GoFundMe per far fronte ai prezzi eccessivi dei biglietti aerei: dopo aver realizzato il sogno di diventare campioni regionali e quindi rappresentare l’Isola a Perugia, la squadra si è scontrata con il problema dei trasporti.

Ma in molti hanno risposto all’appello con delle donazioni che hanno raggiunto i 1045 euro totali. “Grazie di cuore a tutti. Vogliamo ringraziare tutti coloro che con un contributo economico e il sostegno anche solamente morale hanno creduto in questa meravigliosa avventura, che ci ha visto protagonisti fino al raggiungimento di un meritatissimo terzo posto. È stata un esperienza bellissima dal punto di vista sportivo e umano che ci ha consentito di arrivare a questo risultato”, ha dichiarato il Forum Traiani. “La comunità di Fordongianus deve sentirsi orgogliosa per essere stata rappresentata da un gruppo di ragazzi eccezionali, che in ogni momento hanno dimostrato attaccamento ai colori della maglia da loro indossata nonché l orgoglio di appartenere alla nostra meravigliosa Isola”.

Venerdì, 28 luglio 2023