A Paulilatino un corso di autodifesa personale per le donne

Paulilatino

Promosso dalla Consulta giovani

Un corso di autodifesa personale gratuito, per tutte le donne a partire dai 12 anni. È l’iniziativa messa in campo dalla Consulta giovani di Paulilatino, presieduto da Raffaela Putzolu.

“Visto i casi, purtroppo sempre più frequenti, di stupro abbiamo deciso di non rimanere indifferenti”, spiega Raffaella Putzolu. Questo corso ci darà la possibilità di imparare le principali tecniche di autodifesa e ci permetterà di camminare un po’ più tranquille per strada”.

I corso, in partenza domani, consiste in 10 appuntamenti a cura dell’esperta Lucia Tomasi.

“Termineranno con la seconda edizione di “Non una di meno” il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, spiega la presidente della Consulta giovani.