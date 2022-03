Paulilatino

Una rassegna proposta dalla compagnia Teatro Instabile apre la nuova stagione al “Grazia Deledda”



Il teatro “Grazia Deledda” di Paulilatino è pronto a inaugurare una nuova stagione di spettacoli, residenze creative e laboratori. Dall’8 marzo, la compagnia “Teatro Instabile” proporrà la rassegna “3€ di Teatro al giorno”, giunta alla decima edizione.

Quattro gli spettacoli distribuiti in dodici recite, che offriranno al pubblico di ogni età l’occasione per un pomeriggio in leggerezza, tra risate ed emozioni.

Ad aprire la rassegna il TeatroZeta con il “Cappuccetto Rosso… tutto da ridere”, per la drammaturgia e regia di Manuele Morgese, l’8, il 9 e il 10 marzo.

“Arlecchino invisibile” della Bottega dei Teatranti, scritto e diretto da Stella Iodice, sarà invece sul palcoscenico il 16, il 17 e il 18 marzo. A seguire, l’intramontabile cavallo di battaglia dell’Instabile, “Biancaneve musical”, di e con Aldo Sicurella e Monica Pisano.

La rassegna chiuderà il 31 marzo, l’1 e il 2 aprile con “Cirano… nasone di Bergerac” di Aldo Sicurella: un estratto dalla celebre opera di Rostand, ultima fatica della compagnia.

L’ingresso per tutti gli spettacoli prevede un biglietto unico di 3 euro, come suggerisce il titolo della rassegna. Nei giorni di spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle 16:30. La si può contattare al numero di telefono 0785.55087 (tasto 1) o via mail all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Per informazioni e descrizione di tutti gli spettacoli in programma, cliccare qui.

Nel frattempo si lavora per un’apertura permanente del “Grazia Deledda”. Attraverso la sinergia tra l’Instabile e il Teatro di Sardegna, si cerca di intercettare vecchie e nuove esigenze culturali e si costruiscono progetti di residenza e laboratori che – coinvolgendo artisti e pubblico – suscitino un rinnovato amore per il teatro.