Paulilatino

Provvedimento straordinario

L’ improvvisa e preoccupante impennata dei contagi da coronavirus registrata negli ultimi due giorni a Paulilatino ha costretto il sindaco Domenico Gallus a disporre la chiusura di tutti i bar del paese, una decina, luoghi di incontro specie per i più giovani. Nell’ordinanza sono compresi anche i circoli privati e i distributori automatici di bevande e alimenti.

E’ stato lo stesso Gallus ad annunciare il provvedimento in un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

A rivelare i contagi, – 15 stamattina ma arrivati già a 19 nel pomeriggio di oggi – sono stati i risultati dei tamponi rapidi, eseguiti da persone molto giovani e in gran parte studenti. Già da domani faranno seguito i tamponi molecolari, sia per le persone contagiate che per i loro contatti, impegnati nel frattempo a osservare uno stretto isolamento.

Nell’annuncio il sindaco Gallus spiega che “tutte le persone risultate positive al tampone antigienico presentano chiari sintomi della malattia”. Da Gallus anche il rammarico insieme alle scuse rivolte ai gestori dei bar del paese, per una decisione che colpisce alcune attività economiche e che, ha affermato Gallus “si spera si possano risarcire e ristorare”. Dal sindaco infine l’invito a si concittadini a non abbassare la guardia e a seguire tutte le precauzioni utili a evitare il diffondersi del contagio : mascherina, distanziamento sociale, igiene frequente delle mani. Il provvedimento adottato dal sindaco di Paulilatino resterà in vigore fino a una nuova disposizione da emanare alla luce dell’andamento dei contagi.