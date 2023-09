A Paulilatino l’impegno di tutti contro il fungo che mette in pericolo gli olivastri

Paulilatino

Avviata una lotta sperimentale ma anche i cittadini possono dare una mano, dicono il sindaco Gallus e l’assessore Putzolu

Un invito alla collaborazione di tutti, con alcune semplici regole da seguire, per combattere il fungo Phytophthora bilorbang che mette in pericolo gli olivastri del Guilcier e si sta diffondendo ulteriormente, come certificato dai ricercatori dell’Università di Sassari impegnati nello studio del fenomeno. La malattia ha già interessato una superficie di oltre 2.000 ettari e ha causato la perdita di circa 6.000 piante.

Senza un adeguato intervento si rischia che il fungo possa infestare anche le piante di ulivo, di cui il territorio di Paulilatino è ricco. Da qui un appello arriva dal sindaco di Paulilatino e consigliere regionale Domenico Gallus e dall’assessore comunale all’Ambiente Mario Putzolu: oltre alla lotta sperimentale contro il fungo avviata dall’Università di Sassari insieme al Comune di Paulilatino e alla Regione, tutti i cittadini possono fare la propria partre, seguendo alcune semplici raccomandazioni.

“Da un punto di vista pratico”, si legge in una nota firmata da Gallus e Putzolu, “per cercare di limitare la diffusione del patogeno, è necessario adottare semplici misure nel passaggio da un sito a un altro, quali: la sanificazione di scarpe e pneumatici delle macchine con una soluzione a base di ipoclorito di sodio al 5% (es. candeggina); la disinfezione delle zampe di tutti gli animali da allevamento, attraverso il passaggio obbligato in vasche contenenti la soluzione disinfettante prima dello spostamento da un pascolo a un altro; la disinfezione di attrezzature utilizzate per le lavorazioni del suolo (aratri, frese, zappe есс.); l’impiego di piantine o materiale di propagazione provenienti da aree non infette”.

“Risulta di massima importanza la collaborazione di tutti i cittadini”, sottolineano sindaco e assessore, “inclusi gli allevatori, gli agricoltori, i cacciatori, i cercatori di funghi e altri, con l’obiettivo comune di salvaguardare il nostro patrimonio ambientale”.

“Oltre al danno ecologico legato alla presenza di estese aree con piante ormai disseccate”, vanno avanti Gallus e Putzolu, “con il conseguente aumento del rischio incendi e di processi erosivi del suolo, il passaggio della malattia anche sull’olivo potrebbe avere gravi conseguenze sull’economia rurale del territorio”.

L’Università di Sassari, in collaborazione con l’assessorato comunale dell’Ambiente di Paulilatino e con l’Assessorato regionale, sta conducendo delle prove di lotta che prevedono l’utilizzo di diversi prodotti, per cercare di circoscrivere la malattia. Tuttavia, l’efficacia dei trattamenti dipende anche dall’adozione delle misure di prevenzione volte a limitare la diffusione del patogeno attraverso la movimentazione di suolo dai siti infetti a quelli non ancora interessati dal fenomeno.

Sabato, 23 settembre 2023