Paulilatino

Mario Putzolu: “Non sono entrato in politica per guadagnare”

Un compattatore a piastra per far sparire le buche dalle strade. È il regalo al Comune di Paulilatino fatto dall’assessore all’agricoltura, acqua ed elettrificazione rurale, Mario Putzolu, che ha investito così 2.200 euro dell’indennità.

“Sono un pensionato, non sono entrato in politica per guadagnare”, spiega l’assessore: “tutto ciò che ricevo lo lascio in Comune”.

“Ho scelto di donare il compattatore perché da ex dipendente comunale conosco le esigenze del nostro paese e so che cosa può servire”, spiega Putzolu.

E così ieri in municipio ha consegnato il macchinario, che non rimarrà fermo a lungo: con propri fondi, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Gallus ha acquistato alcuni bancali di catrame a freddo e presto prenderanno il via le operazioni di sistemazione delle strade.

“Le strade interessate saranno innanzi tutto le due circonvallazioni ma dobbiamo eliminare anche le buche dalle vie del centro abitato, che con le ultime piogge sono diventate numerose”, conclude l’assessore. “Ci auguriamo di riuscire a completarle tutte”.

Mercoledì, 22 dicembre 2021

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.