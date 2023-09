A Paulilatino due giornate di sport e inclusione, con 500 atleti protagonisti

Paulilatino

L’iniziativa animerà il centro del Guilcier nel fine settimana

Circa 500 atleti e 32 società sportive saranno protagonisti nel fine settimana a Paulilatino della seconda edizione della Giornata dello Sport, iniziativa nata sotto l’egida dell’Assessorato comunale alla pubblica istruzione, turismo, politiche giovanili, associazionismo, sport e ambiente. L’appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 settembre.

Saranno presenti il campione di badminton Rosario Maddaloni e quello di lotta greco romana Tiziano Corriga, entrambi esponenti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato; il pluripremiato campione italiano di lancio del giavellotto Jhonatam Maullu, della Dinamica Sardegna, e le stelle del wingfoil Nicolò e Maddalena Spanu. Hanno affidato il loro saluto a un video messaggio Dalia Kaddari, velocista delle Fiamme Oro, protagonista nelle scorse settimane ai Mondiali di atletica, e i cestisti della Dinamo Sassari.

“Giornata dello Sport. La passione che unisce” è, ancora una volta, lo slogan voluto per questo evento che sta assumendo dimensioni sempre più imponenti, suscitando l’interesse e la grande generosità di sponsor espressione delle più importanti realtà economiche regionali, ma anche l’attenzione di partner nazionali.

L’evento è organizzato dal Tennistavolo Paulilatino in collaborazione con Avis Paulilatino, la compagnia teatrale S’Iscummissa, la Polisportiva Paulese 1970, il Circolo ippico e il Consiglio comunale dei giovani, con il patrocinio di Regione Sardegna, Fiamme Oro Polizia di Stato, Gruppi sportivi delle Fiamme Gialle, Coni Sardegna, Federazione italiana Tennistavolo, Comitato italiano Paralimpico Sardegna, Silp Cgil, DonatoriNati – Donatori volontari della Polizia di Stato e Miss Mondo Sardegna.

La manifestazione si svolgerà il 9 settembre, dalle 18, nel campo sportivo di via Roma e, domenica 10 settembre dalle ore 10, in piazza Rinascita. Anche per questa edizione l’obiettivo degli organizzatori è la promozione dello sport come motore di benessere psicofisico, momento di grande valore pedagogico e di socializzazione, ma, soprattutto di inclusione della diversità, elementi fondamentali di arricchimento della società e delle giovani generazioni. Lo sport è il campo in cui è possibile valorizzare le capacità di ognuno ed abbattere i pregiudizi. Nello sport è possibile favorire l’unione e incoraggiare il sentimento del rispetto reciproco nello spirito di una grande festa aperta a tutti.

Al fischio di inizio, sabato 9 settembre, alle 18, si sfideranno in una triangolare di calcio, organizzato dalla Paulese, le vecchie glorie del Cagliari Calcio e quelle della Paulese. Le attività proseguiranno domenica mattina dalle 10. Gli atleti delle numerose società partecipanti daranno dimostrazione delle loro abilità coinvolgendo il pubblico presente.

In questo scenario si potrà assistere a rappresentazioni di arti marziali – karate, judo, brazilian jiu-jitsu, muay thai, MMA, boxe, crossfit, istrumpa -, e ancora scherma, pesistica olimpica, tiro con l’arco, aerobica, yoga, pilates, ginnastica artistica, pattinaggio artistico, tennistavolo, sport equestri, balance training e propriocezione. Gli atleti diversamente abili mostreranno la loro abilità nella pratica sportiva e daranno dimostrazione di come nello sport non esistano frontiere né limiti.

Le attività proseguiranno nel pomeriggio – dopo la pausa pranzo curata dai volontari dell’Avis – con un triangolare di pallavolo, la rappresentazione della tradizionale lotta sarda, s’istrumpa, un triangolare di calcio con la partecipazione esclusiva di Mario Brugnera, protagonista dello storico scudetto del Cagliari nel 1970, e dell’Atletico Cagliari, il triangolare di Football integrato inclusivo e, in chiusura, le esibizioni di danza latino americana, danza orientale e pole dance. La manifestazione si concluderà con la consegna dei riconoscimenti alle società partecipanti alla presenza di Miss Mondo Sardegna 2023, Melissa Floris.

Giovedì, 7 settembre 2023