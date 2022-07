Pau

L’ex sindaco di Napoli e magistrato Luigi De Magistris farà tappa a Pau martedì 2 agosto presso la biblioteca – caffè letterario Casa Borrelli, in via Santa Prisca 4, per presentare il suo libro “Attraverso Napoli”, edito da Marotta e Cafiero. L’incontro è organizzato dal Comune di Pau in collaborazione con la Nur sas. e Caffè Casa Borrelli. Lo coordinerà Mario Bruno Belsito, l’appuntamento è per le ore 18.30.

Sindaco di Napoli dal 2011 al 2021 e sindaco della città metropolitana dal 2015 al 2021, De Magistris è stato europarlamentare per l’Italia dei Valori dal 2009 al 2011 e presidente della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo. Nel 2017 è stato insignito del Premio Valarioti-Impastato per “aver combattuto criminalità e corruzione da più di vent’anni da magistrato e politico, per aver rotto il rapporto tra mafia e politica nella gestione politico-amministrativa della città di Napoli e per aver contribuito al riscatto morale di Napoli e allontanato la camorra, rompendo il sistema dei rifiuti e delle ecomafie”.

Il libro “Attraverso Napoli” propone, con fotografie e racconti, pezzi della storia della città dal 2011 al 2021, gli anni con Luigi de Magistris sindaco. Il politico racconta una Napoli protagonista, con il suo corpo, la sua anima, il suo cuore. E soprattutto con il popolo, con i napoletani. Dalla città dei rifiuti alla Napoli della cultura e del turismo. Dalla rassegnazione alla partecipazione popolare. Dall’abbandono dei luoghi al recupero degli spazi. La città dell’acqua pubblica, dei beni comuni, degli eventi internazionali, ma anche della sofferenza, dei delitti. La Napoli assediata, ma anche la città del riscatto: i cittadini che si ribellano alle prepotenze, la lotta contro il debito ingiusto, per i diritti e per le libertà civili. Da Maradona a Sophia Loren, passando per Pino Daniele, attraverso Napoli l’autore presenta il cammino di una vita vissuta e da vivere, in una comunità con pregi e difetti, vizi e virtù, con oltre ottanta foto e la prefazione di Valeria Parrella.

A Casa Borrelli sino alla prima settimana di settembre si potrà visitare la mostra “No photo reposare”. L’esposizione nasce dalla terza edizione dell’omonimo concorso fotografico, promosso dal Coordinamento giovani della Fasi con l’obiettivo di sviluppare un racconto attuale e non stereotipato della Sardegna, attraverso il linguaggio universale della fotografia. I migliori scatti per ognuna delle categorie di concorso dell’edizione 2021 (ambiente, cultura, archeologia, volti di Sardegna) sono confluiti nella mostra, che può essere visitata gratuitamente.

Per informazioni: 0783.939222 (Casa Borrelli) oppure 349.3946245 (Giuseppe).

