A passeggio per furti, disoccupato arrestato dai carabinieri

L’uomo sorpreso a forzare un distributore automatico aveva diversa refurtiva con sé

I carabinieri lo hanno sorpreso mentre forzava con un tubo metallico un distributore automatico di bevande, ma con sé aveva anche diverse buste per la spesa contenenti cancelleria, numerose cialde per la preparazione di bevande calde, presumibile provento di furti precedentemente compiuti. Inoltre, in un’altra grossa busta aveva tre paia di scarpe, provento del furto compiuto presso il negozio di abbigliamento di via Alghero Annatheis.

Refurtiva per un valore di circa mille euro. L’uomo, un quarantenne di Assemini, disoccupato, già sottoposto a libertà vigilata, è stato arrestato ieri, a Cagliari, in viale Sant’Avendrace, dai militari del Nucleo radiomobile della Compagnia che lo hanno bloccato intento ad armeggiare dentro l’attività H24 snacks and drinks Macia.

I carabinieri sospettano che il disoccupato abbia fatto una sorta di passeggiata per furti e stanno cercando di scoprire la refurtiva da quali negozi provenga.

Il disoccupato adesso deve rispondere di tentato furto aggravato, danneggiamento e ricettazione ed è agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Sabato, 3 giugno 2023

