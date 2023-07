A passeggio con una piantina di canapa indiana. Nei guai un disoccupato

Cronaca L'uomo ha attirato l'attenzione dei carabinieri

Foto d'archivio

Sardara

L’uomo ha attirato l’attenzione dei carabinieri

In pieno giorno a passeggio con in mano una piccola piantina di canapa indiana. A fermarlo sono stati i carabinieri, in via Vespucci a Sardara.

Un disoccupato di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A casa dell’uomo i militari hanno trovato e sequestrato altre 10 piante.

Lunedì, 3 luglio 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviare alla Redazione di Linkoristano un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta