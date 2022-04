Oristano

Le previsioni meteo favorevoli alle gite fuori porta

Dopo due anni di rigide restrizioni per il coronavirus, giornate di Pasqua e Pasquetta, con meno limitazioni, una maggiore libertà di movimento e col bel tempo in provincia di Oristano, così come in generale in tutta la Sardegna.

Secondo le previsioni di Arpas Sardegna, le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo generalmente poco nuvoloso, salvo locali addensamenti più consistenti.

In aumento anche le temperature massime per il lunedì dell’Angelo, condizione che potrà favorire le tradizionali gite furori porta.

I venti, che a inizio giornata durante la domenica di Pasqua saranno deboli o moderati da Nord-Est con rinforzi sino a forti sulle coste, si attenueranno nella serata. Condizione che proseguirà anche lunedì, quando i venti soffieranno deboli di direzione variabile.

I mari saranno mossi o molto mossi la giornata di domenica e in attenuazione lunedì.

Il sito 3b meteo, dal canto suo, annuncia per domenica condizioni anticicloniche, che garantiranno stabilità e bel tempo sulla Sardegna. Le temperature saranno miti e prossime ai 20°C nelle ore pomeridiane.

Il tempo sarà assolato ovunque nella giornata di lunedì. Nello specifico, su litorale occidentale, le zone interne meridionali e settentrionali e nei rilievi, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sul litorale orientale e quello meridionale, invece, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

