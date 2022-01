Palmas Arborea

Il sindaco Cadoni ha aggiornato il dato ufficiale



C’è un’impennata nel numero di contagi da coronavirus anche a Palmas Arborea: il sindaco Emanuele Cadoni ha ricevuto conferma ufficiale di altri 9 tamponi positivi.

Il totale dei contagiati in paese è quindi salito a 23, con un andamento simile a quello registrato in questi giorni in diversi comuni del Terralbese.

Nel precedente aggiornamento, che risaliva al 2 gennaio, i positivi al virus a Palmas Arborea erano 14.

Nell’ultima settimana non si sono registrate guarigioni.

Il sindaco Cadoni ha rivolto un appello ai suoi compaesani, invitandoli a prestare la massima attenzione e a rispettare le precauzioni necessarie per non incorrere in ulteriori contagi.

Lunedì, 10 gennaio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.