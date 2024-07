A Palmas Arborea la sesta Sagra del Vitello

Tutto è pronto a Palmas Arborea per la sesta edizione della Sagra del Vitello, che animerà la piazza Sant’Antioco, il 10 agosto, a partire dalle 19:30 fino a tarda notte. L’evento, diventato ormai una tradizione irrinunciabile per gli abitanti del paese e per i visitatori delle zone limitrofe, promette una serata ricca di sapori autentici, musica e tradizioni locali. Il menù della serata, offerto al prezzo di 15 euro, è un omaggio alla cucina sarda. I partecipanti potranno gustare i deliziosi gnocchetti sardi con purpuzza, seguiti da vitello arrosto con patate, accompagnati da pane e formaggio locale. Non mancheranno i dolci tipici sardi per concludere il pasto in dolcezza, il tutto annaffiato da acqua o vino a scelta. Ad arricchire l’atmosfera festosa della serata, ci saranno musica e balli tradizionali sardi. Le melodie della fisarmonica e dell’organetto, suonati da Davide Caddeo e Giampaolo Piredda, accompagneranno i balli e le esibizioni, rendendo l’evento ancora più coinvolgente e suggestivo. Durante tutta la serata, sarà possibile ammirare l’esposizione

