A Palmas Arborea i sapori tipici, musica e tanto divertimento con la Sagra del vitello

Palmas Arborea

Ecco il programma completo annunciato da Ajò Palmas

Tutto pronto a Palmas Arborea per la Sagra del Vitello. L’appuntamento è per domani sera dalle 19.30 in piazza Sant’Antioco.

I sapori tipici faranno da protagonisti. L’associazione Ajò Palmas propone ai visitatori un ricco menù a tema che prevede un piatto di gnocchetti con purpuzza, vitello arrosto, patate arrosto, frutta, dolce e poi vino e/o acqua.

Il costo del menù è di 15 euro.

Non solo una cena, comunque. Ad animare la serata, per grandi e bambini, musica dal vivo con balli in piazza: si esibiranno Alessandro Atzei all’organetto, Stefano Cappai alla chitarra e Luca Loria alle launeddas.

Divertimento assicurato poi per chi vorrà sfidare il toro meccanico. Non mancheranno le bancarelle con il torrone, un’esposizione sull’abito tipico di Palmas Arborea e un’altra dedicata alle tradizionali pariglie.

Venerdì, 11 agosto 2023

