A Paestum ancora protagonista la Fondazione Mont’e Prama. Migliaia di visitatori al padiglione Sardegna

Paestum Positivo il bilancio tracciato dal presidente Muroni: “Cresce l’interesse per i Giganti” La ventiquattresima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum si riconferma un evento di successo per la Fondazione Mont’e Prama. Si è chiusa ieri una quattro giorni di incontri e conferenze, con migliaia di persone che hanno visitato gli stand della fiera. L’area dedicata alla Sardegna e al Sinis è stata apprezzata da un pubblico attratto dai tesori dell’archeologia sarda. Grande interesse è arrivato anche da parte dei giornalisti del settore. La Fondazione ha partecipato alla Borsa di Paestum nella sua duplice veste di curatrice e organizzatrice dello stand della Regione Autonoma della Sardegna e come partner del Gal Sinis, con l’obiettivo di conquistare nuovi segmenti di mercato del turismo culturale e, in particolare, di quello archeologico. “Da quando la fondazione è nata”, spiega il presidente Anthony Muroni, “abbiamo sempre detto di non voler essere un’isola nell’isola. Cerchiamo, in ogni appuntamento, di trovare le migliori sinergie che possano portare riscontri positivi per tutto il settore e, in generale per la Sardegna. In questo senso è proseguita positivamente la collaborazione col Servizio Marketing dell’Assessorato Regionale al Turismo, che ci ha affidato la cura dello stand della Sardegna”. “Dopo Firenze con tourismA2022 e dopo Archeologika 2022”, prosegue Muroni, “un altro ottimo risultato, quello di Paestum, che ci fa capire di essere sulla strada giusta per promuovere tutti i siti della Sardegna”.

L'area dedicata alla Sardegna alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum - Foto Ufficio Stampa Fondazione Mont'e Prama

Successo anche per le conferenze a cui ha preso parte la Fondazione e in particolare quella sulla "Statuaria preistorica in Sardegna e il modello Mont'e Prama", a cui hanno partecipato il presidente Anthony Muroni, la direttrice della fondazione Nadia Canu e il direttore del "Menhir Museum" di Laconi Giorgio Murru. "Riscontriamo senza dubbio una crescita dell'interesse verso i Giganti", commenta ancora il presidente della Fondazione Mont'e Prama, "sappiamo però di avere, a Cabras come in Sardegna, molti altri tesori che a Paestum hanno avuto un'eccellente vetrina sia nei nostri stand che durante il workshop. Puntiamo verso la realizzazione di un parco archeologico che dovrebbe essere il naturale punto di arrivo per la gestione dei beni del Sinis". Lunedì, 31 ottobre 2022

