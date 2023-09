A Padova i campionati europei Suds, c’è anche l’atleta di Marrubiu Chiara Statzu

Padova

La giovane tesserata per la SaSpo correrà i 200, 400 e 800 metri

La velocista e mezzofondista Chiara Statzu, di Marrubiu, è a Padova per partecipare ai Suds European Championships, manifestazione continentale per atleti con sindrome di Down, che si chiuderà domenica 10 settembre. Fa parte della squadra nazionale azzurra della Fisdir, la Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, , insieme ad altri 54 atleti.

L’evento, organizzato dalla Aspea Padova, vede protagonisti oltre 260 atleti, con più di 500 accreditati, provenienti da 21 paesi.

Statzu, tesserata con la SaSpo di Cagliari, correrà i 200, 400 e 800 metri piani. Oltre all’atletica leggera nella città veneta si gareggia in altre sette discipline: calcio a 5, judo, nuoto, nuoto sincronizzato, pallacanestro, tennis e tennistavolo.

Chiara si è allenata durante tutta l’estate a Marrubiu, mostrando impegno ed entusiasmo. “Poco prima della partenza abbiamo svolto test che ci fanno ben sperare”, dice la sua allenatrice, Katia Pilia. “L’augurio trasmesso a Chiara è di vivere quest’esperienza come ha sempre fatto in precedenza, lasciandosi andare e correndo libera dai pensieri. Il tempo fatto registrare ultimamente ci fa pensare bene, però in gara le variabili che si possono intrecciare sono tantissime. In definitiva, non me la sono sentita di esasperarla con un carico eccessivo di aspettative. Mi è sembrata serena, speriamo di poter esultare con lei. Per me sarebbe già soddisfacente se mantenesse i risultati passati che aveva fatto registrare su queste distanze”.

I 400 metri si correranno domani, venerdì 8 settembre, alle 16.05; gli 800 metri e i 200 metri sono invece in programma sabato 9, alle ore 9.50 e alle 10.30.

Sarà possibile seguire i Suds European Championships in streaming sia sul canale YouTube ufficiale FisdirTV e sul sito web sudsec2023.eu.

Giovedì, 7 settembre 2023