A Pabillonis un forno crematorio per animali? "Idea positiva"

Dopo l’agenzia funebre per gli amici a quattro zampe, presto si potrebbero spalancare le porte per la realizzazione del primo camposanto riservato agli animali, “è qualcosa che manca nel territorio e che potrebbe risultare utile non solo per gli animali domestici, bensì, per quanto riguarda il forno, anche per garantire un servizio in favore delle numerose aziende zootecniche presenti nel territorio”. Sarebbe una novità, la prima in assoluto per tutta la zona, dove è completamente assente un luogo dove poter tumulare chi ha portato gioia e compagnia con leccate, code in movimento e miagolii: gli animali oramai sono considerati parte integrante della famiglia e per loro quasi tutte le amministrazioni comunali si battono per il benessere animale al fine di garantire diritti e rispetto che spesso vengono a mancare. Oltre oceano già da decenni questa pratica è ben adottata, nella penisola non è più novità mentre in Sardegna, soprattutto per un territorio, il Medio Campidano, che segue lentamente i passi dei progressi, sarebbe un richiamo non indifferente: il nuovo business che ruota intorno agli animali da compagnia potrebbe essere la strada giusta per smuovere l’imprenditoria, soprattutto quella giovanile, e dare un input all’economia locale che da anni viene definita “morta”. In questo caso, però, potrebbe “resuscitare” proprio grazie al luogo del riposo eterno per gli animali. L’idea non viene assolutamente scartata dal primo cittadino Sanna, molto attento alla tematica del benessere animale e alla volontà di far rinascere i piccoli centri come quello che amministra, ben per questo si è prestato e attivato al fine che nascesse in paese la prima agenzia funebre per gli animali.

“L’iniziativa intrapresa da Gessica è davvero lodevole e sono contento che il comune abbia potuto darle una mano attraverso il bando di concessione di finanziamenti a fondo perduto, attraverso il quale hanno aperto nuove attività imprenditoriali 3 giovani residenti. Gli animali sono considerati per me parte della famiglia e della comunità.

Se si presentasse la possibilità tecnica ed economica, la realizzazione di un forno crematorio e di un cimitero per animali penso che sia un’idea degna di valutazione positiva, per le ragioni da lei anticipate. È qualcosa che manca nel territorio e che potrebbe risultare utile non solo per gli animali domestici, bensì, anche per garantire un servizio in favore delle numerose aziende zootecniche presenti nel territorio, per quanto riguarda il forno”. Intanto necrologi e dediche speciali per gli animali scomparsi vengono pubblicati su facebook, come avviene per le persone, in attesa di poter realizzare una lapide e incidere le parole scritte con il cuore: dediche speciali come quella per Chicca, cagnolina scomparsa di recente, “la casa è troppo silenziosa senza te, troppo vuota, non ho mai pensato che una così piccola creatura potesse lasciare un tale vuoto nei nostri cuori”.