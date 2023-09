A ottobre a Putzu Idu “BlueSurFest-La Sagra del Surf”: prime anticipazioni

San Vero Milis

Sul lungomare un grande villaggio tra sport, cultura del mare, arte e gastronomia

Torna la grande festa del BlueSurFest-La Sagra del Surf 2023 che si terrà su lungomare di Putzu Idu, nella marina di San Vero Milis, tra poco più di un mese.

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 ottobre prossimi a Putzu Idu andrà in scena una vera e propria festa: sorgerà un grande villaggio dove si celebreranno la cultura del mare, l’inclusività, il rispetto dell’ambiente, lo sport, l’arte e l’enogastronomia.

Mentre il programma continua ad arricchirsi di partecipanti e attività, arrivano alcune anteprime. Il BlueSurFest- La Sagra del Surf 2023 sarà l’unica tappa italiana di una ricca rete composta da sei festival che si snodano tra Germania, Spagna, Irlanda, Portogallo, Italia e Francia, dove la parola chiave è “inclusione sociale” e dove le protagoniste sono le “comunità blu”, che vivono appieno il mare.Si tratta di un progetto paneuropeo co-finanziato dal programma Erasmus+ Sport dell’Unione Europea per sviluppare una serie di festival sportivi inclusivi.

Anche durante il festival sardo si promuoverà la sostenibilità, l’inclusione e si lavorerà con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità allo sport per tutti, garantire la possibilità anche per le persone portatrici di disabilità fisiche o sensoriali di affacciarsi ad una disciplina sportiva acquatica come il surf attraverso la metodologia “Inclusea” con il surf adaptive (la pratica del surf con l’utilizzo di attrezzature adattate a ciascuna esigenza). Tra gli obiettivi c’è l’abbattimento delle barriere all’inclusione nello sport e nella società.

Lo sport sarà uno dei grandi protagonisti del BlueSurFest- La Sagra del Surf 2023: dal 20 al 22 ottobre un tratto del lungomare di Putzu Idu sarà anche una grande palestra a cielo aperto con la presenza di associazioni sportive: si praticheranno il pugilato, il calisthenics, il crossfit, la poledance&cali, lo skate, la muay thai, il brazilian jiu jitsu, la boxe, il sup, la vela, l’arrampicata, il balanceboard, l’intramontabile windsurf e altri ancora si aggiungeranno al ricco elenco durante le prossime settimane.

Si terranno gli workshop con il team FISW Parasurfing Team con la finalità di promuovere e far conoscere il surf adattato in Italia, per l’occasione hanno confermato la loro presenza Lorenzo Bini e Matteo Salandri, componenti della Nazionale Italiana Surf Adaptive, medaglie d’argento agli Europei che si sono svolti in Galizia nel mese di luglio. Ci saranno anche gli atleti azzurri Mario Rivoiro, Antonio Zucchini e Massimiliano Mattei, quest’ultimo nel mondiale del parasurfing del 2018 raggiunse il podio.

Il BlueSurFest- La Sagra del Surf 2023 celebrerà l’apertura dei FISW Surf Games, i Campionati Assoluti di Surf che quest’anno verranno ospitati a Capo Mannu in Sardegna. Infatti, tra il 15 ottobre e il 15 novembre prossimi si aprirà una finestra temporale di attesa, il waiting period, in vista del Campionato Assoluto di Surf e porterà i campioni, donne e uomini, impegnati in diverse specialità: shortboard, longboard, bodyboard e parasurfing. In base alle condizioni meteo, questo appuntamento nazionale potrebbe svolgersi durante le giornate dedicate al BlueSurFest- La Sagra del Surf 2023 andando ad arricchire la manifestazione.

Il pubblico potrà vivere anche un momento simbolico e intimo della comunità dei surfers. Se le condizioni meteo lo permetteranno, nello specchio acqueo di Putzu Idu si terrà il M’Ohana, in gergo un paddle-out, una commemorazione che si pratica seduti su una tavola da surf, un momento che ha un duplice significato spirituale: da un lato si ricordano persone care scomparse portando un fiore e lasciandolo sull’acqua; dall’altro, si tratta di una cerimonia di buon auspicio, aperta a tutti, per celebrare il mare con serenità e rispetto.

Il grande evento intende sensibilizzare il pubblico anche sul delicato tema del rispetto dell’ambiente, soprattutto dell’ecosistema marino.

Anche i Centri per l’educazione ambientale dei comuni di San Vero Milis e Oristano saranno protagonisti al BlueSurFest- La Sagra del Surf 2023. Il Ceas Sant’Eru Capo Mannu intende scendere in campo con una serie di azioni previste nell’ambito del progetto di educazione ambientale “Proteggiamo la Biodiversità”, promosso e finanziato dall’assessorato all’ambiente della Regione Autonoma della Sardegna.

Si potrà partecipare ad un passeggiata conoscitiva del territorio finalizzata a raggiungere il sito individuato per svolgere l’attività di clean-up, a cura degli studenti delle scuole e del pubblico che vorrà partecipare, per la raccolta di plastiche e microplastiche presenti nella spiaggia di Sa Mesa Longa. Seguirà l’esposizione dei rifiuti raccolti e un breve momento di sensibilizzazione riguardo il fenomeno dell’inquinamento marino e costiero.

Si terrà anche un’escursione esplorativa del territorio finalizzata ad informare i partecipanti in merito alle peculiarità del territorio e sull’importanza di conservare la biodiversità.

Si parlerà anche di sviluppo sostenibile durante un talk in cui si approfondiranno diverse tematiche importanti in questi anni: Agenda 2030, buone pratiche per la tutela del territorio e della sua biodiversità.

Spazio anche agli appassionati di fotografia con un contest fotografico a cura dei partecipanti delle iniziative del Ceas Sant’Eru, per offrire una visione alternativa del territorio e per esaltarne le sue peculiarità.

Il Centro per l’educazione ambientale e alla sostenibilità del comune di Oristano (CEAS Aristanis), in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente, sarà presente con uno stand informativo sulle attività e sui progetti che si stanno portando avanti sui temi dell’economia circolare, sviluppo sostenibile, tutela della biodiversità, navigazione sostenibile, contrasto all’inquinamento marino e costiero.

Saranno organizzati alcuni laboratori di riciclo creativo tramite l’uso di materiali di scarto e/o rifiuti, si tratta di attività rivolte ai bambini. Durante le giornate della manifestazione sarà organizzato inoltre un Contest finalizzato alla raccolta di mozziconi di sigarette nella spiaggia di Putzu Idu. Inoltre sul lungomare sarà presente anche l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis- Isola di Mal di Ventre.

Tra gli enti che non mancheranno al BlueSurFest- La Sagra del Surf 2023, tutti impegnati a far conoscere le proprie attività, sarà presente anche la squadra di SCIS Sardegna con i cani da salvataggio.

Il “Quartiere degli Artisti” è la novità che accompagna l’edizione 2023 del BlueSurFest- La Sagra del Surf 2023: i pittori troveranno spazio in una “SeArt Gallery”, ideata dall’artista locale Salvatore Fenu, si tratta di uno spazio immersivo ed esperienziale nell’arte in molte sue forme: dalla pittura ai laboratori dedicati ai bambini e agli adulti, dalla fotografia alle illustrazioni fino alla cultura del riciclo dei materiali, non solo quelli provenienti dal mare sottoforma di rifiuti ma tutti gli oggetti che possono avere una nuova vita.

Un nuovo murale campeggerà a Putzu Idu, a Mandriola, dove l’artista Michele Altieri presenterà il suo lavoro dedicato alla relazione tra essere umano, mare e le creature che il mare lo abitano.

Per festeggiare il forte connubio tra “bike-riders e surf-riders” sarà dedicata un’ampia area dove gli appassionati e gli specialisti si potranno perdere nel bike customing e cafè racer con gli esperti del Motoclub Motocicli Audaci impegnati in un corner in cui sarà esposta la Honda Rebel 500 “Maanboard”, vincitrice dell’Honda Customs Competition 2022 e customizzata proprio dalle sapienti mani dell’Officina cagliaritana.

Si potrà poi ammirare un vero e proprio gioiellino d’epoca, il chopper Barbara, che si presenta con il particolare portatavola e che ha preso vita sulla base di un pezzo di storia: il maxi-scooter Honda CN250. A mettere ancora più sale sarà Ridin’Smoke, presente per l’occasione nel suo “road to”.

Spazio anche al pinstriping, con il “maestro” Matteo “Moor” Murgia, sempre di Motocicli Audaci, uno dei migliori pinestriper del panorama nazionale. Il pinstriping è un’arte più che una tecnica che si dedica ai dettagli di colore sui veicoli in particolare.

A far ballare e ad intrattenere il pubblico del BlueSurFest – La Sagra del Surf 2023 saranno presenti, direttamente da Radio 105, radio partner dell’evento, lo speaker Moko e Dj Fargetta.

Fin dalle prime edizioni, l’evento ha potuto contare sulla fitta collaborazione in ambito nazionale con Skills Comunicazione, organizzatore anche del 105XMasters, evento sportivo che si svolge in piena estate a Senigallia e con cui il BlueSurFest – La Sagra del Surf 2023 è gemellato.

Il BlueSurFest- La Sagra del Surf 2023 è organizzata dalla FISW Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, il braccio operativo è quello del team della Sagra del Surf in collaborazione con Is Benas Surf School e l’asd Capo Mannu Riders Club, con il patrocinio del Comune di San Vero Milis e con la collaborazione del Comune di Oristano.

La Bluesurfest – La Sagra del Surf 2023 è organizzata con il contributo della Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus + ed è realizzata in collaborazione con XMasters. L’organizzazione dei Surf Games- I Campionati Assoluti di Surf, è affidata all’asd Eolo Beach Sports in collaborazione con FISW, Is Benas Surf School e l’asd Capo Mannu Riders Club. Il Technical Sponsor e Official Apparel Event Partner è l’iconico brand Bear Surfboard che da oltre quarant’anni incarna i valori del surf più puro, quello dei longboard, legati a uno stile di vita aspirazionale per qualsiasi generazione, in grado di trasformare il mondo e lo spirito del surf in lifestyle.

Venerdì, 22 settembre 2023