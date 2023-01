A Oristano un corso di specializzazione per far crescere il settore della pesca

Nuraxinieddu Tecnici della produzione e trasformazione ittica: la sede è l’istituto “Don Deodato Meloni” Tecnico superiore responsabile della produzione e delle trasformazioni ittiche: è la qualifica che si otterrà con percorso formativo gratuito che dovrebbe partire a febbraio nelle strutture dell’Istituto di istruzione superiore “Don Deodato Meloni”. Il corso preparerà 20 tecnici specializzati, con competenze trasversali che affineranno le competenze attraverso strumenti innovativi e di sostenibilità nelle aziende: dal pescato alla trasformazione e alla vendita. Il programma è stato presentato stamane nella sede di Nuraxinieddu della scuola superiore da un docente del “Don Deodato Meloni”, Gavino Sanna, e da Ottavio Sanna, direttore dell’ente promotore, la Fondazione ITS Academy Tagss. Il percorso formativo è finanziato dalla Regione e dura due anni, con un totale di 2.000 ore: alle 1.200 ore di didattica e laboratori si aggiungono 800 ore di tirocinio formativo, stage o apprendistato. “Le iscrizioni sono aperte”, ha detto il direttore della Fondazione ITS. “Il nostro obiettivo è dare valore a un percorso di alta specializzazione che si rivolge ai diplomati di tutto il territorio regionale. Garantiamo ai corsisti la possibilità di fare un percorso all’interno di un’azienda e di partecipare a importanti fiere nazionali e internazionali sull’ittico. Gli stage possono essere fatti anche all’estero, in aziende leader del settore. Il titolo che si ottiene partecipando al corso è riconosciuto in tutta Europa”. “Il primo obiettivo è stato centrato”, ha commentato il professor Gavino Sanna: “la Regione e il Ministero hanno dimostrato di credere in questo progetto. Ora però la palla passa alle amministrazioni comunali e alle cooperative. Devono darci una mano affinché si riesca a coinvolgere i ragazzi e ad avviare il corso. È necessario stimolare e coinvolgere le realtà imprenditoriali”. Stamane all’incontro era presente la Cooperativa Pescatori Sant’Andrea, che opera a S’Ena Arrubia, rappresentata da Amerigo Porcu. C’erano anche diverse amministrazioni comunali del territorio: in prima fila il vicesindaco di Santa Giusta, Pier Paolo Erbì, che è anche presidente del Distretto rurale “Giudicato di Arborea”, ente che riunisce 20 Comuni, tre Unioni di Comuni e oltre 300 aziende delle diverse filiere produttive. Hanno partecipato anche la vicesindaca di Cabras, Alessandra Pinna, il vicesindaco di San Nicolò d’Arcidano, Guido Murtas, e l’assessore all’Agricoltura del Comune di Arborea, Giovanni Sardo.

Sono tre i laboratori previsti dal corso: affronteranno temi chiave per il settore, a partire dall’utilizzo dei prodotti ittici derivanti dall’acquacoltura, passando per la trasformazione del tonno e la produzione di bottarga e la gestione della catena del freddo e dei surgelati. I percorsi formativi ITS Tagss sono strutturati con docenti che provengono dal mondo dell’università, ma anche professionisti e imprenditori del settore. I partecipanti conseguiranno un diploma Eqf di quinto livello, riconosciuto in tutta l’Unione europea. Per saperne di più è possibile visitare il sito web della Fondazione ITS. Per informazioni si può anche inviare una mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure contattare gli uffici al numero 079.243456.

Fonte: Link Oristano