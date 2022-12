A Oristano torna la stella, in provincia si accendono le luci del Natale con un occhio alla bolletta

Oristano A Terralba sarà addobbato solo il grande abete, a Santa Giusta un albero di luci davanti alla Basilica. Rinuncia sofferta a Ghilarza In piazza Roma, a Oristano, torna anche quest’anno la grande stella illuminata. Verrà montata nei prossimi giorni, insieme alle luminarie che abbelliranno per le feste le principali vie cittadine. A farsi carico delle spese sarà l’amministrazione comunale, che non ha voluto rinunciare alle luci del Natale, nonostante il caro bollette. Nei mesi scorsi il Comune aveva fatto spegnere simbolicamente i fari che illuminavano i principali monumenti di Oristano, tra cui la statua di Eleonora d’Arborea. A Terralba, invece, si accenderano soltanto le luci del grande abete di piazza Cattedrale. “Quest’anno rinunceremo alle luminarie nelle strade”, ha annunciato il sindaco Sandro Pili: “accenderemo soltanto le luci dell’albero, a partire dal tardo pomeriggio di giovedì, per l’Immacolata”. L’imponente abete addobbato è da tempo un’attrazione natalizia, tanti curiosi dai centri vicini passano a Terralba per ammirarlo. “Colgo l’occasione per ingraziare le attività produttive e la Pro loco”, ha proseguito Pili, “insieme abbiamo promosso una raccolta fondi per sostenere le spese per l’accensione dell’albero, per i mercatini di Natale e le attività che proporremo per i bambini. È un bel segnale di unità da parte della comunità, lanciamo un messaggio di fiducia”.

Sandro Pili

Le luminarie sono già state installate a Santa Giusta. “Anche quest’anno nella piazza della Basilica c’è un albero di luci”, ha detto il sindaco Andrea Casu. “Abbiamo deciso di riproporre le luminarie, anche se in tono minore rispetto al passato, perché sono un segno di speranza. L’augurio è che si arrivi al più presto alla pace in Ucraina, che si superi la crisi economica data dagli aumenti del costo dell’energia e dei carburanti e che finisca definitivamente la pandemia di Covid-19”.

Andrea Casu

Ghilarza invece rinuncerà alle luci del Natale. “L’amministrazione comunale ha deciso di farne a meno”, ha spiegato il sindaco Stefano Licheri. “Siamo davvero dispiaciuti, ma la crisi che stiamo attraversando, data dall’aumento dei costi energetici, è però nulla se la paragoniamo alla guerra in Ucraina. Pensiamo ai gravi disagi che da tempo subiscono quelle popolazioni”. Per le feste nel centro del Guilcier si riaccenderanno almeno quei lampioni dell’illuminazione pubblica spenti da qualche mese, per contenere i costi delle bollette. “Dalla settimana prossima tutti i lampioni saranno nuovamente accesi”, ha concluso Licheri, “e saranno in funzione per tutto il periodo delle feste”.

Stefano Licheri

Sabato, 3 dicembre 2022 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano