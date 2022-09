Oristano

L’iniziativa di due studentesse

Gruppi di conversazione in inglese, aperti a chiunque: qualsiasi età, qualsiasi livello, anche per chi l’inglese non lo ha mai studiato. L’idea nasce da Rita Abis e Sara Curridori, due studentesse.

I gruppi in via di formazione si incontreranno a Oristano e Terralba, ma anche online, per non escludere le persone che vivono in altri centri e potrebbero avere difficoltà a spostarsi.

I gruppi di conversazione sono completamente gratuiti e non sono un percorso formativo: semplicemente ci si incontrerà e si parlerà in inglese. Le studentesse saranno a disposizione per dare informazioni e aiutare le persone ad avvicinarsi alla lingua inglese.

Chi fosse interessato o semplicemente curioso può compilare un modulo online su Google. Le organizzatrici risponderanno e forniranno tutte le informazioni per partecipare agli incontri.

Le attività partiranno tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

