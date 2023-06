A Oristano premiate le eccellenze olearie con il concorso nazionale Montiferru

La cerimonia è stata preceduta da un assaggio guidato delle produzioni olearie, curata dal presidente della giuria del Premio, Pier Paolo Arca, e da un convegno sul tema “Oleoturismo: nuove opportunità per le imprese e i territori”, con l’intervento della blogger Linda Carobbi, della referente regionale dell’Associazione Città dell’olio Maura Boi, di Antonella Orrù dall’agriturismo “Il Giglio”, Manuela Corrias dell’oleificio Corrias e di Giorgio Zampa del Museo dell’olio di Cuglieri.

Al lungo elenco di premiati indicati sopra, si aggiungono il premio per la “Miglior confezione” all’azienda “Salvatore Cutrera” per l’olio Nocellara, e il premio “Hermanu” conquistato dall’azienda “Vincenzo Mavulli” per il prodotto Cenzino Ogliarola del Bradano.

Non mancano inoltre le gran menzioni e le menzioni d’onore alle aziende più meritevoli.