A Oristano niente maxischermo in piazza per vedere la finale playoff del Cagliari Calcio

Oristano

Il Comune ha provato fino all’ultimo a superare l’ostacolo dei diritti, non riuscendoci

Salta il maxischermo in piazza Eleonora, a Oristano, per Bari-Cagliari, finale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie A, in programma domenica prossima, 11 giugno.

Il Comune e l’Assessorato allo Sport guidato da Antonio Franceschi ci hanno provato fino all’ultimo, ma non si è riusciti a superare l’ostacolo dei diritti di immagine della Serie B, campionato trasmesso in Italia dalle piattaforme a pagamento Sky, Dazn ed Helbiz.

Venerdì, 9 giugno 2023