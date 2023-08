A Oristano la grande musica di Fatimah Provillon e la DL Band

Oristano

Appuntamento dell’Ente concerti “Alba Passino” al parco di San Giovanni dei Fiori

Ancora posti disponibili per il nuovo appuntamento della rassegna “Musica nelle sere d’estate 2023”: domani – sabato 19 agosto – alle 21 nel parco di San Giovanni dei fiori a Oristano sarà protagonista la voce di Fatimah Provillon accompagnata dalla DL Band.

Inserita tra gli eventi della 49ª Stagione concertistica 2023 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino”, la serata proporrà un repertorio di black music con sfumature jazz e funk, magistralmente eseguito dalla voce di Provillion, accompagnata dalla band composta da alcuni dei più apprezzati musicisti sardi, quali Claudio Dado Leo alla chitarra, il bassista Luciano Manca, Daniele Piu alla batteria e Mauro Mulas alla tastiera.

In scaletta alcuni brani di fama mondiale, sapientemente reinterpretati, come “Crazy Race” di Roy Hargrove, “Talkin’ Loud” e “Roots” di artisti ignoti, “The Good Life” di Ben l’Oncle Soul e “Musicology” e “Call My Name” di Prince.

“Le vendite stanno andando bene, ma ci sono ancora molti posti, dal momento che il parco può contenere numerosi spettatori”, spiegano dall’Ente concerti “Alba Passino”. “Si invita tutti a raggiungere il luogo del concerto alle 20,30, in modo tale da trovare parcheggio nelle vicinanze del parco. Sul posto sarà presente un punto ristoro a cura del Gremio dei Contadini”.

Il parco è facilmente raggiungibile percorrendo via Lisbona, con il cimitero sulla destra e a sinistra il parcheggio dei palazzi finanziari. Lungo il percorso verranno disposti dei cartelli con le indicazioni utili.

La biglietteria è attiva dalle ore 18 alle 20 presso la sede dell’Ente Concerti, in via Ciutadella de Menorca 33/35, e il 19 agosto dalle ore 19 a San Giovanni dei fiori. Il prezzo del biglietto è di € 10 se intero e di € 8 per i soci.

L’artista. Nata e cresciuta a Newark, nel New Jersey, Fatimah Provillon ha iniziato ad esibirsi come solista in cori gospel ad 8 anni. In passato ha collaborato con cantanti gospel come JJ Hairston, Ernest Pugh e Brent Jones.

Dopo il suo arrivo in Italia, ha iniziato un corso biennale di respirazione e controllo vocale studiando con un cantante lirico. Ha scritto 7 delle canzoni che sono stato tema principale dell’album “Crazy” con Beppe Capozza, prodotto da Believe Digital Records, in vendita in tutto il mondo sulle maggior piattaforme di streaming.

Attualmente sta lavorando come voce solista per diverse band in tutta Italia, nel tour estivo con Joe Castellano Blues Band in Sicilia e per il Festival Blues del Trasimeno. Inoltre collabora con Bianco Rosso e Blues Wine festival già dal 2017. È in lavorazione un suo album di dance house music.

Per tutte le altre informazioni è possibile scrivere su Whatsapp al numero 338.8727128 o chiamare lo 0783.303966. In alternativa si può inviare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o visitare il sito dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” o la pagina Facebook.

La rassegna è realizzata con il patrocinio della Regione Sardegna, del Ministero della Cultura e della Fondazione di Sardegna, con il patrocinio del Comune di Oristano e la collaborazione del Gremio dei Contadini di Oristano.

Venerdì, 18 agosto 2023