A Oristano il Comune vuole rilanciare la Ztl: entro l’estate arriveranno le telecamere

Oristano

Zona a traffico limitato, per l’assessore Cuccu “vivere in centro non deve essere penalizzante”

A Oristano la zona traffico limitato c’è da oltre dieci anni, ma in realtà non è mai partita davvero. Ora però la Giunta guidata dal sindaco Massimiliano Sanna vuole rilanciarla, installando le telecamere a tenendo sotto controllo gli accessi al centro storico. “Ci stiamo lavorando”, ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, alla Viabilità e ai Parcheggi Ivano Cuccu, “penso che, se tutto andrà per il verso giusto, la prossima estate saremo pronti. Non abbiamo fretta, non vogliamo sbagliare”.

Potenziare la Ztl per far rivivere il centro: è questa l’idea. “Oggi”, ha spiegato l’assessore, “vivere nel cuore della città è penalizzante. Pensiamo, per esempio, al grande problema dei parcheggi. Tanti si lamentano e decidono di trasferirsi, questo non va bene. Serve un cambio di passo, che può arrivare con la zona traffico limitato. Sarà necessario confrontarsi con i residenti e con le attività produttive”.

Le telecamere saranno in grado di leggere le targhe delle auto che accederanno alla Ztl. I dati verranno poi trasmessi al Comando di polizia municipale. “Dopo una, due, tre, quattro volte che un’auto passerà dove non deve”, ha aggiunto Cuccu, “alla quinta scatterà la multa. Vogliamo rendere la viabilità più civile, trasparente, chiara e sicura”.

