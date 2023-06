A Oristano comprare casa conviene più che affittarla

Oristano

Ricerca dell’Ufficio Studi di Telemutuo

I prezzi delle case in Sardegna sono in aumento rispetto all’anno scorso, eppure comprare un immobile è ancora più conveniente che affittarlo, soprattutto a Oristano, dove i prezzi delle abitazioni al metro quadro sono tra i più bassi di tutta l’isola.

A confermarlo sono i dati forniti dall’Ufficio Studi di Telemutuo , società di FcGroup che compara mutui online dal 1999. Pensando soprattutto ai giovani, è interessante notare come la rata di un mutuo a 25 o 30 anni (la soluzione scelta da quasi il 70% degli under 36) può essere inferiore fino quasi al 50% rispetto alla rata dell’affitto previsto per lo stesso immobile.

Vantaggi e svantaggi dell’affitto

L’affitto, tuttavia, è spesso diffuso proprio tra i più giovani, per differenti motivi. Chi studia o lavora lontano da casa per periodi limitati può impiegare anche qualche anno per decidere in quale città sia più conveniente stabilire l’abitazione definitiva. Altri invece preferiscono raggiungere un determinato stipendio per poter poi richiedere un mutuo più vantaggioso.

È bene però ricordare che il contratto di locazione non trasferisce la proprietà della casa all’inquilino, che sarà quindi sempre soggetto a possibili sfratti e aumenti del canone di affitto, oltre a dover concordare col padrone di casa qualsiasi intervento sull’immobile.

La convenienza del mutuo

Per chi ne ha la possibilità, quindi, comprare casa comporta notevoli vantaggi, anche in relazione all’accensione di un mutuo. Esistono infatti agevolazioni specifiche per singoli, coppie o famiglie in possesso di determinati requisiti, soprattutto se fino ai 36 anni di età, che possono accedere a mutui finanziati anche al 100% e coperti da garanzia statale, anche con contratto di lavoro atipico.

Se si tratta poi di un mutuo sulla prima casa è prevista la riduzione delle imposte (catastale, di registro e ipotecaria) e la detrazione fiscale degli interessi passivi del mutuo, per un valore del 19% fino a un massimo di 4.000 euro l’anno.

A ciò bisogna aggiungere «il cosiddetto effetto portafoglio», come spiega Angelo Spiezia, amministratore delegato di Telemutuo, «ovvero la possibilità di capitalizzare le rate del mutuo a un costo addirittura inferiore a quello del canone di locazione previsto per un immobile della stessa categoria».

A Oristano il mutuo batte l’affitto

Per capire meglio di cosa stiamo parlando, facciamo un esempio pratico. Consideriamo un appartamento da 80 metri quadri a Oristano del valore medio di 104.000 euro (1.300 euro al metro quadro). Il canone di affitto medio sarebbe di 680 euro al mese, senza contare gli adeguamenti al costo della vita in rialzo che possono intervenire nel corso del tempo.

Comprandolo invece con un mutuo all’80% (cioè con un finanziamento di circa 83.000 euro e un versamento iniziale di circa 20.000 euro) per 25 anni e tasso fisso (TAN +3,5%) avremmo rate mensili da 416 euro. Dopo 25 anni, quindi, avremmo versato in tutto 204.000 euro per affittare l’appartamento e 124.800 euro per comprarlo. Accendendo un mutuo, quindi, avremmo un risparmio di 79.200 euro.

La convenienza aumenta se consideriamo una durata maggiore. Per 30 anni, infatti, la rata mensile dell’affitto resterebbe di 680 euro, mentre quella del mutuo finanziato all’80% con tasso fisso (TAN +3,4%) scenderebbe a 369 euro. Dopo 30 anni, quindi, l’affitto ci costerebbe in totale 244.800 euro, mentre l’acquisto 132.840 euro. Dopo un versamento iniziale di circa 20.000 euro, quindi, otterremmo la proprietà della casa risparmiando oltretutto quasi 112.000 euro rispetto all’affitto.

