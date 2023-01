Oristano

La manutenzione riguarderà anche le frazioni

Il Comune di Oristano ha aggiudicato i lavori per il primo stralcio funzionale della manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana della città e delle frazioni. In particolare, saranno interessate dagli interventi diverse vie di Oristano, ma anche di Silì, Nuraxinieddu, Massama e Donigala.

L’appalto è stato aggiudicato all’impresa Clm di Orosei che ha presentato un’offerta di 750mila euro, con un ribasso del 25,721% sull’importo complessivo di 1 milione 30mila euro.

Il progetto, finanziato con un mutuo di 600mila euro della Cassa depositi e prestiti e 700mila euro dalla Regione, è il primo stralcio funzionale di uno più ampio approvato nello scorso mese di aprile da 2 milioni 100mila euro.

È prevista la manutenzione o il risanamento del manto danneggiato, il risanamento dello strato di collegamento o dell’intero pacchetto strutturale danneggiato per cedimenti dovuti ad interventi nei sottoservizi ripristinati in maniera approssimativa, sostituzione delle bocche di lupo con caditoie a pozzetto prefabbricato e griglia carrabile, rifacimento, adeguamento o integrazione della segnaletica, risanamento e manutenzione della pavimentazione dei marciapiedi ed eventualmente delle cordonate.

Si interverrà anche per lo spostamento o l’eliminazione degli ostacoli (pali di sostegno di impianti tecnologici o di segnalazione, dissuasori, panchine, ceppaie) che limitano la fruizione dei marciapiedi, impedendo il passaggio dei pedoni, la realizzazione di scivoli, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, per il superamento del dislivello strada-marciapiede che rappresenta un ostacolo per i disabili.

