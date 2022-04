Oristano

Come proporre la propria candidatura

Diverse offerte di lavoro, in particolare nel settore della ristorazione e dell’edilizia, sono state segnalate a Oristano dall’Aspal sul portale Sardegna Lavoro.

Un ristorante-pizzeria ricerca un cameriere di sala con competenze consolidate, un cameriere esperto, responsabile di una sezione (“rang”) della sala di un ristorante, un aiuto cameriere di ristorante, un capo cuoco partita e un aiuto cuoco di ristorante. Sono offerti contratti stagionali. Gli annunci di lavoro hanno validità sino al 4 maggio.

Una ditta che opera a Oristano cerca due mastri muratori in pietra o mattoni con possibilità di inserimento a tempo pieno e indeterminato. Gli annunci hanno validità sino al 3 giugno.

Tra le offerte di lavoro segnalate in città dall’Aspal anche una relativa alla ricerca di otto promoter.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per candidarsi è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca.

Altre offerte di lavoro sono invece riservate alle categorie protette. In particolare, il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese per il comprensorio nord del distretto, cerca un operaio addetto agli impianti di distribuzione dell’acqua iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 1 nei centri per l’impiego di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande dal 13 al 27 aprile.

Un’azienda cerca per la sede di Oristano un aiuto commesso iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 1 ed elenchi ex articolo 8 nei centri per l’impiego di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 4 al 15 aprile.

Per informazioni è possibile rivolgersi al centro per l’impiego di appartenenza.