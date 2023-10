A Ollastra una domenica in compagnia con la “Giornata dell’anziano”

Ollastra

Un ricco pranzo e tanto intrattenimento per gli over 60 del paese

Torna a Ollastra il tradizionale appuntamento con la “Giornata dell’anziano” assieme al tanto atteso pranzo, che domenica 29 ottobre permetterà agli over 60 e ai loro coniugi di passare una giornata all’insegna della convivialità e della vita in comunità.

Le adesioni sono già state raccolte dal Comune, organizzatore dell’iniziativa con la collaborazione della Pro loco. “Hanno già risposto in 150”, ha detto il sindaco Osvaldo Congiu. “Ma se qualcuno vorrà unirsi all’ultimo momento, troverà posto”.

I partecipanti si ritroveranno alle 9,45 nella piazza della chiesa di San Sebastiano: ad accoglierli il primo cittadino e altri amministratori comunali.

Dopo la messa dedicata agli anziani, ci si sposterà nella palestra comunale per il pranzo. “Il menù prevede antipasti di terra, gnocchetti alla campidanese, vitella arrosto, spezzatino di maiale, frutta, dolci, la torta e il caffè”, ha anticipato Giampiero Flore, presidente della Pro loco. “Ovviamente non potrà mancare il mirto di Ollastra”.

Per finire tanto intrattenimento. “Quest’anno avremo il Quizzone. Fino a trenta squadre si sfideranno su domande di cultura generale. Il capogruppo sarà incaricato prenotare per rispondere il più in fretta possibile”, ha aggiunto Flore. “Sarà molto divertente per tutti”.

“Daremo l’occasione alla comunità di vivere una giornata in compagnia e spensieratezza”, ha concluso il sindaco Congiu.

Sabato, 28 ottobre 2023