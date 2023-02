A Ollastra un Carnevale con “pasta juetta”, zippole e la tradizionale pentolaccia

A chiudere in bellezza il Carnevale sarà poi la serata di domenica 26 febbraio, con appuntamento sempre in piazza San Sebastiano: alle 15:30 la sfilata degli Antichi Abitanti di Tzur, il gruppo di rievocazione storica del periodo nuragico, a cui seguirà una festa mascherata in piazza animata dalla musica folk di Alessandro Nonnis e Gian Silvio Pinna. Nel corso della serata una degustazione di vernaccia e zippole della Pro loco di Ollastra , che farà da contorno alla tanto attesa pentolaccia, con ricchissimi premi in palio.