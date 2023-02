A Olbia e Tempio rincari più leggeri di gas ed elettricità - Sardegna

Olbia e Tempio tra le città meno tartassate dai rincari di energia elettrica e gas. È il risultato di uno studio condotto dall'Unione nazionale consumatori: i due centri galluresi hanno subito rispetto al 2022 un rialzo del 51 per cento e sono terzultimi nella classifica degli aumenti, superati soltanto da Potenza, +35,2% e Aosta, +50,8%.

Anche a Cagliari e Sassari i costi aumentano, ma in maniera più contenuta. Nel capoluogo turritano i rincari si fermano al 55,5 per cento (dodicesimo posto tra le città italiane che hanno speso meno). Mentre a Cagliari la crescita è del 56 per cento, in tredicesima posizione.

Sono numeri ben al di sotto della media del 67,3%, con una stangata a famiglia pari a 907,50 euro su base annua: in alcune città si è sfiorato il 90 per cento.



Fonte: Ansa Sardegna