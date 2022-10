Nureci

La manifestazione è promossa dal Comitato Madonna d’Itria

Proprietari e appassionati di moto e auto d’epoca si danno appuntamento a Nureci per il 3° raduno dedicato alle due e quattro ruote antiche: una giornata dedicata ai motori e alla scoperta del territorio.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Madonna d’Itria, sarà riproposta domenica 30 ottobre dopo due anni di stop.

“Il raduno auto e moto d’epoca finalmente torna a Nureci, che con un tuffo nel passato sarà teatro di storicità”, commenta la presidente del Comitato, Monica Putzu. “Ho fortemente voluto questo evento per colorare Nureci con un messaggio di allegria e insieme riscoperta della tradizione, con mezzi che rammentano l’importanza della storia di una comunità, in ricordo dei nostri padri, nonni, zii che al tempo utilizzavano questi mezzi per necessità e responsabilità familiare”.

“Ringrazio innanzitutto l’Amministrazione comunale di Nureci per aver condiviso questa mia scelta, che rappresenta motivo di orgoglio e di grande soddisfazione per tutto il paese”, continua Monica Putzu. “Chiaramente il merito per l’organizzazione e la riuscita di questo evento va a tutti i membri del Comitato Madonna d’Itria e a tante altre persone di Nureci che si sono messe a disposizione”.

“Ringrazio gli sponsor Caseificio Central e pastificio Cellino per il loro contributo e le vicinanza. E poi a tutti gli appassionati, collezionisti e cultori di auto e moto d’epoca che arriveranno da tutta la Sardegna un grazie per aver accettato l’invito di questa solare comunità. Ammirare le auto e moto antiche darà tanta emozione. Compiremo un bellissimo viaggio nella storia, che come d’incanto torna e riecheggia nella nostra modernità, in un autentico spirito di socialità e aggregazione”.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 10 in via Ungheria, con un brindisi di benvenuto. Dalle 10.30 poi l’esposizione delle auto nella via Ungheria e nelle vie del centro storico.

Alle 12 partirà il giro turistico nel paese, che si concluderà alle 12.30 con il pranzo presso l’Arena Mamma Blues a base di malloreddus al ragù di carne, scaloppine al vino bianco, pane, acqua e vino e pecorino. Il pranzo costa 15 euro, le prenotazioni sono possibili fino a martedì 25 ottobre.