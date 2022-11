Nureci

La manifestazione promossa dal Comitato Madonna d’Itria

Duecento tra auto, moto e vespe e cinquecento persone hanno partecipato a Nureci al 3° raduno dedicato alle due e quattro ruote antiche: una giornata dedicata ai motori e alla scoperta del territorio. Un risultato di successo ottenuto dal Comitato Madonna d’Itria del paesino della Marmilla che conta poco più di 300 abitanti.

Tra i mezzi giunti a Nureci da tutta la Sardegna anche una Fiat 519 anno 1926, del valore di 250 mila euro, che conta 6 esemplari in tutta Italia.

“Nureci si è cosparsa di un nostalgico rombo di ruote classiche, un profumo di tempi che furono e che ci fa piacere ricordarli per la comunità, ma soprattutto per i nostri figli che crescono in piena modernità”, ha commentato la presidente del comitato Monica Putzu, esprimendo piena soddisfazione per la partecipazione di mezzi provenienti da tutta l’isola e per “i sorrisi e complimenti ricevuti da tutti i convenuti, che hanno apprezzato l’ospitalità e la bellezza del nostro pittoresco centro storico”.

“Ringrazio ogni componente del comitato Madonna d’Itria e del comitato San Giacomo per aver accolto con la loro impeccabile gentilezza ogni partecipante, deliziandolo con dolci ed un aperitivo di benvenuto”, ha detto ancora Putzu, attribuendo il successo al “senso di comunità. È stato suggestivo ammirare i nostri figli, nipoti, gran parte del paese all’opera, compreso il sindaco Emanuel Atzori, tutti disponibili a collaborare in ogni fase dell’iniziativa, compreso il servizio ai tavoli”.

“L’inossidabile ricordo di tradizioni, forgiato dai nostri cari, dai più anziani che da sempre caratterizza Nureci, è stato rivalutato da ogni singola frase di ammirazione, o foto immortalata da circa 500 persone giunte a bordo dei loro tesori a 4 o 2 ruote”, ha detto ancora la presidente del Comitato organizzatore. “Sono pienamente soddisfatta per la riuscita di questa edizione, per la quale devo ringraziare Vespa club Oristano, Cinquecento club di Oristano, di Alghero e Medio Campidano, Club Alfa Romeo Oristano, Guspini e Cagliari, Club auto storiche provenienti dai Comuni di Assolo, Barumini, Assemini, Nurallao, Isili, Sini, Genoni, Sassari e Dolianova. Un ringraziamento anche alle comunità di Assolo, Nuragus, Senis e Gonnoscodina che ci hanno aiutato per la parte dedicata all’aspetto conviviale, fornendoci diversi tavoli, panche e gazebo. Queste parentesi di aggregazione sodalizzano più comunità, unite con il medesimo scopo di valorizzare i piccoli borghi della Marmilla”.

Il Raduno di Nureci va in archivio con tanti bei ricordi per tutti. I partecipanti lo ricorderanno anche grazie all’omaggio ricevuto: una medaglietta con un disegno del raduno, realizzato da una giovane di Nureci, Barbara Porru.