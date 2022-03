A nozze col Cagliari, le idee per il matrimonio dei sogni nel museo dello Stadio

“Oggi Sposi &…nel cuore rossoblù: ritornare a sognare”. Nell’area museale della Unipol Domus un percorso esperienziale per i futuri sposi che potranno disegnare il matrimonio dei loro sogni incontrando i migliori professionisti del settore, pronti a ripartire dopo i mesi bui del Covid e il blocco dei ricevimenti nuziali. Un allestimento “Back in 1970” , ricordando lo scudetto del mitico Gigi Riva, per ammirare le ultime tendenze del mondo wedding. L’appuntamento domenica 27 marzo in via Carta Raspi dalle ore 9: 30 alle 20: 30. Ingresso libero.Il matrimonio dei sogni e i momenti di gloria del Cagliari. Una kermesse che permetterà ai futuri sposi di immergersi nel mondo fatato dei fiori d’arancio, per scegliere i propri servizi e disegnare il giorno del fatidico “sì”, attraverso l’incontro coi migliori professionisti della wedding industry isolana. Non una semplice esposizione, ma un vero e proprio percorso esperienziale, mai realizzato prima in Sardegna, che si snoderà nell’area museale dello stadio, dove vengono narrate le imprese sportive del Cagliari Football Club dalla nascita ai nostri giorni. Qui, tra le immagini del mitico Gigi Riva e degli altri campioni, sarà possibile ammirare le ultime tendenze in fatto di moda sposi grazie alle recentissime collezioni degli atelier e le novità su acconciatura e trucco, animazione, musica, location, pasticceria, fotografia, agenzie di viaggi, allestimenti, wedding planning, catering e tanto altro.Si chiama “Oggi Sposi &…nel cuore rossoblù: ritornare a sognare”, l’appuntamento, organizzato da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, che si svolgerà domenica 27 marzo in una location unica: l’area museale del Cagliari Calcio 1920 History & Gallery dello Stadio Unipol Domus (via Carta Raspi, dalle 9.30 alle 20.30, ingresso libero).Seguendo il trend del 2022 che rinverdisce i fasti della moda degli anni ‘70 del secolo scorso, l’evento metterà in scena arti e servizi matrimoniali grazie a un flash-back che riporterà le lancette indietro di 50 anni, facendo così rivivere l’atmosfera e gli indimenticabili istanti che fecero battere il cuore della Sardegna, quando il Cagliari vinse il campionato di calcio. Il tutto fra le note dei maestri della musica di accompagnamento e numerosi momenti di gusto e spettacolo, impreziosito da scenografie e allestimenti esclusivi in perfetto stile “Back in 1970”, studiati e realizzati per l’occasione.La manifestazione è organizzata dalle event manager Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, regine del Wedding sardo. Dopo gli innumerevoli successi e i tanti momenti spettacolari organizzati in luoghi mai pensati prima come le antiche Terme di Fordongianus, le Saline Conti Vecchi, le Antiche Carceri di Castiadas, le Miniere e Grotte di Santa Barbara a Iglesias e un lungo periodo d’attesa che ha tenuto col fiato sospeso l’intero comparto, tornano in campo e danno vita a un appuntamento imperdibile per i futuri sposi.«Dopo un lungo tempo in cui tutto era immobile e assopito, abbiamo deciso di restituire entusiasmo a un intero comparto che ora freme dalla voglia di ripartire», dichiarano Ghisoni e Murgia, «organizzando un evento speciale in cui sia gli sposi che i providers potranno sentire il profumo di un nuovo inizio».Il meglio delle imprese del settore nuziale della Sardegna indosserà i colori rossoblù. E se Rombo di tuono e compagni vinsero il magico scudetto del 1970, oggi il mondo delle nozze sardo può riscrivere la favola, sconfiggere definitivamente la crisi legata alla pandemia del Covid e ripartire.