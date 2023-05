A New York una conferenza su Mont’e Prama all’Italian Trade Commission

New York

Prosegue la promozione avviata nella Grande Mela con l’obiettivo di internazionalizzare il Sistema Sardegna e agevolare lo sviluppo territoriale

Presentare agli operatori culturali e turistici statunitensi le attività parallele di promozione della Sardegna che si svolgeranno durante i sei mesi di apertura della mostra al Met. Questo l’obiettivo principale della conferenza dal titolo “Mont’e Prama in New York” si è svolta due giorni fa all’Italian Trade Commission. Proseguono gli appuntamenti della Fondazione Mont’e Prama nella Grande Mela dopo l’inaugurazione della mostra al Metropolitan Museum of Art, in cui è protagonista il Gigante Manneddu.

La conferenza si è aperta con i saluti del direttore dell’Italian Trade Agency di New York Antonino Laspina e del console generale Fabrizio Di Michele. “È stata una giornata fantastica”, ha detto il console Di Michele, “perché abbiamo avuto l’opportunità di portare la storia della civiltà nuragica sarda al Metropolitan Museum, uno dei musei più importanti e iconici del mondo. Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza il grande impegno della Fondazione Mont’e Prama e del presidente Anthony Muroni, il supporto della Columbia University attraverso l’Italian Academy, e il sostegno finanziario della Regione Sardegna. Quindi vi ringrazio a nome della Repubblica Italiana, e rivolgo un ringraziamento speciale a Sean Hemingway, curatore e rappresentante del Metropolitan Museum, per il suo impegno e la sua dedizione al progetto”.

“Dato il successo delle iniziative portate avanti da Ice negli ultimi cinque giorni per la promozione dei marchi di qualità italiani”, ha affermato Laspina, “siamo fiduciosi che stiano venendo a crearsi tutte le migliori condizioni per il successo, non solo della mostra su Mont’e Prama al Metropolitan Museum, ma anche di tutto il Sistema Sardegna”.

Il presidente della Fondazione Anthony Muroni ha sottolineato come “l’obiettivo sia quello di offrire al Sistema Sardegna l’opportunità per farsi conoscere e presentare le sue eccellenze, creando le condizioni più adatte per favorirne lo sviluppo nei campi della cultura, della ricerca scientifica e dei mercati internazionali a favore delle imprese del territorio. Vogliamo trovare la capacità di attrarre nuovi investimenti nella nostra isola”.

Il curatore dell’Area Greca e Romana del Met Sean Hemingway, nel suo intervento, ha sottolineato come “la statua di Manneddu è solo una delle tante sculture dei Giganti di Mont’e Prama, la prima a essere esposta negli Stati Uniti, e la sua presenza a New York ci regala un’opportunità unica per scoprire la cultura nuragica, fino a oggi poco conosciuta”.