Mogoro

Gli elfi di Babbo Natale. Poi tanti spettacoli, musica e cabaret

Domenica prossima 18 dicembre Mogoro si veste di solidarietà e per l’intera giornata organizza eventi con lo slogan “A Natale regala un sorriso”.

Il sorriso richiama quello di Alice che, lasciando questo mondo in tenerissima età, ha posto le basi per l’associazione “Chiarlibrown”. Domenica saranno raccolti i fondi per il progetto “Alice un Angelo per capello”, fondi che permetteranno, insieme alla donazione di ciocche, di realizzare parrucche per pazienti oncologiche o con alopecia.

La giornata si suddividerà in tre parti: la mattina dalle 10.30 in poi dedicata ai bambini che potranno consegnare agli elfi le letterine per Babbo Natale e saranno intrattenuti da Daniele e Sara. Contemporaneamente ci sarà la raccolta giochi per i bambini dell’ospedale pediatrico. Dalle 12.30 saranno aperti i punti ristoro animati dai fisarmonicisti.

La seconda parte sarà dedicata alla tradizione: dalle 15.30 sfileranno il gruppo folk di Mogoro Su Sticcau, le maschere S’Ainu Orriadore di Scano Montiferro, Sos Corriolos di Neoneli e il popolo Tzur.

Nella terza parte la chiusura della giornata sarà fatta nel teatro comunale (ingresso ad offerta) tra concerti e cabaret. Saranno protagonisti gli Istentales, i medici artisti Non solo Ippocrate, Dottor Bronco e signora Tina – nella vita Gianfranco e Maria Gelogu -, i maghi Alessandro Frongia, Lorenzo Mameli e Stefano Demurtas.

Il grande cuore degli ospiti dell’intera giornata si unisce alla solidarietà di chi ha donato quanto necessario per i punti di ristoro.

Oltre all’Unione dei Comuni Parte Montis, che ha fortemente voluto questa giornata, molti sono i volontari e le volontarie impegnati in nome della solidarietà e della fratellanza. Primi fra tutti Valentino Piras e Tiziana Siddi, che collaborano da anni con l’associazione e che hanno sposato subito l’iniziativa. E questo è lo spirito del Natale che potrà davvero regalare un sorriso alle donne che indosseranno le parrucche realizzate con i fondi raccolti.