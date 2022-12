Allestito anche per il Natale 2022 nel cortile interno del Palazzo Civico di via Roma l’Albero Solidale. Il Sindaco Paolo Truzzu con una lettere di auguri, firmata anche dall’Assessora all’Istruzione Marina Adamo e rivolta a tutti i dirigenti scolastici e agli insegnanti, invita gli alunni e le rispettive famiglie alla raccolta di regali e generi alimentari per i più bisognosi.

Le scolaresche potranno portare i loro regali direttamente in Comune e collocarli sotto l’Albero di Natale. In caso ci fossero delle difficoltà da parte delle scuole, sarà cura del Comune ritirare i doni presso i vari istituti scolastici per poi consegnarli ad una parrocchia cittadina o alle associazioni di volontariato.

L’invito del Sindaco a partecipare al Natale Solidale è rivolto a tutti i cittadini che, portando i doni e depositandoli sotto l’Albero, potranno dare un messaggio di fratellanza e solidarietà.

L’auspicio è che i regali possano essere numerosi e soprattutto utili per le persone più bisognose.

L’invito del Sindaco a partecipare al Natale Solidale è rivolto a tutti i cittadini che, portando i doni e depositandoli sotto l’Albero, potranno dare un messaggio di fratellanza e solidarietà.

L’auspicio è che i regali possano essere numerosi e soprattutto utili per le persone più bisognose.

L'articolo A Natale fate i buoni: arriva l’albero solidale in Municipio a Cagliari proviene da Casteddu On line.