A Narbolia un no corale al parco eolico tra Montiferru e Alto Campidano – Foto e video

[ Dall’inviato Marco Guerra ] In 200 per dire no alla realizzazione di un parco eolico tra il Montiferru e l’Alto Campidano. Sono tanti gli esponenti della politica locale e regionale, di associazioni e comitati e i semplici cittadini che oggi si sono ritrovati al Centro polifunzionale “Peppino Pippia”, in piazza Segni, a Narbolia, per manifestare il loro dissenso al progetto presentato nelle scorse settimane dalla Sorgenia Renewables, che mira a mettere in funzione nei territori comunali di Seneghe, Narbolia, San Vero Milis, Solarussa e Siamaggiore un parco eolico con torri alte più di 100 metri. Una proposta che si aggiunge a quelle delle quattro centrali eoliche in progetto fra Montiferru e Monte Sant’Antonio – Macomer.

Nel dettaglio, il progetto prevede l’installazione di 9 pale eoliche con turbine nei territori di Seneghe e Narbolia (con altezza al mozzo di 125 metri e con un diametro del rotore di circa 170 metri, per una potenza massima di immissione di 75 MW), comprensive di un sistema di immissione in rete e di accumulo integrato che si snoderebbe lungo i territori di San Vero Milis, Zeddiani e Siamaggiore, per giungere infine a Solarussa, dov’è prevista la realizzazione di un punto di accumulo.

“Oggi in Sardegna produciamo più energia di quella che consumiamo”, ha ricordato in apertura di incontro Pietro Porcedda del Comitato S’Arrieddu per Narbolia, “le imprese che presentato progetti per realizzare parchi eolici in Sardegna lo fanno per portar via importanti sovvenzioni statali”.

È di queste ore, inoltre, una proposta di legge regionale presentata dal Gruppo Alleanza Rosso-Verde, che chiede un maggiore coinvolgimento delle comunità locali nelle scelte che riguardano il proprio territorio. Il primo firmatario è il consigliere Diego Loi, che è anche sindaco di Santu Lussurgiu. La proposta prevede una modifica delle norme che disciplinano il procedimento di autorizzazione della realizzazione dei nuovi impianti, in particolare la legge regionale n. 7 del 2009, sostanzialmente rendendo vincolante il parere delle amministrazioni comunali nell’iter autorizzatorio per l’installazione dei nuovi impianti di energia rinnovabile.

Dello stesso avviso il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Alessandro Solinas, che la scorsa settimana ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale, parlando apertamente di Far West delle rinnovabili.

“A Villanovaforru”, ha spiegato il sindaco Maurizio Onnis, “abbiamo a che fare con le pale eoliche da molto tempo. Tra il mio paese, Sardara e Sanluri sono comparse mini pale eoliche dieci anni fa. Quelle pale sono state sequestrate e dissequestrate due volte. Abbiamo monitorato sempre la situazione, mandando via a calci nel sedere chiunque si presentasse nel paese alla ricerca di terreni. Non abbiamo alcuna voglia di scendere a patti su questi argomenti. A Villanovaforru abbiamo una comunità energetica, crediamo nel rinnovabile. È importante che gli agricoltori non vendano i terreni, chi vende un terreno su cui metteranno pala di 200 metri non sta vendendo un terreno, sta vendendo il paesaggio. Il bene delle 10-20-30 persone che vogliono vendere viene molto dopo il bene delle migliaia di persone che non hanno intenzione di vedere il loro paesaggio deturpato”.