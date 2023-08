A Narbolia alla scoperta della cucina sarda del passato con Saboris Antigus

Eventi Una serata tra i profumi e i sapori tipici del paese

Le grandi tavolate dell'edizione 2022 - Foto della Pro loco di Narbolia

Narbolia

Una serata tra i profumi e i sapori tipici del paese

Tra profumi che sanno di casa e sapori che riportano indietro nel tempo, torna a Narbolia l’appuntamento più gustoso dell’estate con i piatti tipici del paese: Saboris Antigus, che con la semplicità delle sue pietanze saprà deliziare ogni palato.

L’appuntamento è per sabato 5 agosto alle 20 nel centro polifunzionale “Peppino Pippia”, in piazza Segni.

Si parte dai malloreddus con il sugo di pollo, per poi passare al maialetto al mirto con contorno di verdure al forno e il tipico pane. A rinfrescare i palati saranno i frutti principi della stagione: l’anguria e il melone.

I volontari della Pro loco a lavoro nell'edizione 2022 - Foto della Pro loco di Narbolia

Tutti i piatti saranno innaffiati da dell’acqua fresca e dall’immancabile vino, sempre capace di creare un clima di convivialità. A intrattenere i presenti la musica dell’organettista Luca Caria.

Lo scorso anno l’iniziativa era stata un successo. “Abbiamo contato oltre 400 coperti”, ha dichiarato il presidente della Pro loco Gianni Vargiu. “In questa edizione puntiamo a fare gli stessi numeri. Il menù naturalmente incide molto, così come la presenza di turisti in zona, che spesso affollano i campeggi vicini. I piatti sono tipici e particolari: magari qualcuno che non li conosce, sarà incuriosito e deciderà di assaggiarli”.

Saboris Antigus è organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Comune di Narbolia e il supporto della Regione Sardegna.

La locandina dell'evento

Mercoledì, 2 agosto 2023

commenta