A Muravera riapre il parco giochi inclusivo: “Bimbi felici dopo i mesi chiusi in casa”

Il virus c’è ancora, ma in una Sardegna tutta bianca riaprono, finalmente, anche i parchi giochi nelle città. Tra gli ultimi a essere tornato fruibile c’è quello, inclusivo, di via Montessori a Muravera. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale: “Siamo lieti di annunciare che è stato riaperto al pubblico questa mattina, il parco giochi comunale di via Montessori, adiacente alla scuola dell’infanzia. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’associazione “Il sogno spettacoloso” per la loro collaborazione e la loro disponibilità anche negli anni precedenti”.

“Chiediamo ai fruitori del parco di rispettare le prescrizioni anti Covid, dato che la situazione è ancora delicata. Il parco sarà aperto tutti i giorni e seguirà i seguenti orari: dal primo giugno al trenta settembre dalle 9 alle 13 e dalla sedici alle venti, da ottobre a maggio invece sino alle diciannove. Ci auguriamo che tutti i bambini possano trascorrere ore felici dopo i lunghi periodi costretti in casa. Buon divertimento bambini”.