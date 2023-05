A Mont’e Prama ritardi negli espropri

Cabras

Le procedure amministrative in capo al Comune

Ci sono ritardi nelle pratiche di esproprio dei terreni appartenenti ai privati e che nell’area di Mont’e Prama dovrebbero accogliere nuovi scavi. Il dato è emerso ieri proprio in occasione della presentazione dell’imminente partenza della prossima campagna di scavi nel Sinis.

Il presidente della Fondazione Mont’e Prama, Anthony Muroni, ha fatto un riferimento alle complesse procedure, illustrando l’iter.

“Il Ministero”, ha spiegato, “diciotto mesi fa ha dichiarato il sito di interesse pubblico e sarebbero dovuti essere acquisiti con immediatezza. Già quattro anni fa la Regione Sardegna aveva concesso un finanziamento”.

“La pratica si è arenata, ma la Fondazione non c’entra nulla, è a carico del Comune. Non possiamo procedere perché non si può entrare in casa d’altri”, ha precisato ancora Muroni relativamente all’impossibilità – al momento – di allargare l’area di indagine.

Il presidente Muroni oggi è intervenuto nuovamente affermando che nelle sue parole non c’era alcun atto d’accusa e alcuna vena polemica nei confronti del Comune di Cabras, ma come si sia limitato a una ricostruzione delle relative procedure amministrative. Muroni, anzi, ha aperto al dialogo con la nuova amministrazione guidata dal sindaco uscente Andrea Abis: “Sono certo che sarà uno dei primi argomenti che affronteremo insieme e risolveremo”.

Il nuovo scavo, intanto, sarà avviato nei prossimi giorni: la ditta che si è aggiudicata l’appalto sta procedendo con le ultime operazioni di cantiere. I lavori riguarderanno tutta l’area di proprietà della Curia e la zona verso sud, quasi undici ettari.

